“Italia keeps on cooking with Eataly”: 24 Chef aprono le cucine in diretta video

Coinvolti alcuni fra i più grandi chef stellati d’Italia per una ricetta ispirata al Natale. Le classi a numero chiuso in diretta video limitate a non più di 23 persone. Ma è prevista anche una lezione individuale al costo di 500 euro

Uno Chef al giorno in cattedra on line fino a Natale per fare lezione di alta cucina. 24 chef aprono virtualmente le porte della propria cucina a 24 “food lover”, coinvolgendoli in diretta video, tramite una piattaforma digitale, in una lezione di cucina per realizzare insieme una ricetta ispirata al Natale. Solo 24, infatti, sono i posti a disposizione per ogni lezione – 23 per la “cooking class” di gruppo e uno solo per una lezione individuale.

Sono questi gli “ingredienti” di Italia keeps on cooking with Eataly, una originale iniziativa nata sulla scia del movimento nato lo scorso marzo in occasione del primo lockdown, per supportare concretamente il mondo della ristorazione, costretto a dover fare nuovamente i conti con un ridimensionamento consistente della propria attività a causa dell’emergenza sanitaria in corso.

Italia keeps on cooking, ideata dall’agenzia Alessia Rizzetto PR & Communication in collaborazione con Eataly che in primavera aveva visto l’adesione di oltre 350 chef, italiani e non, impegnati a indossare un grembiule con l’invito in senso lato a “non smettere di cucinare”, si evolve ora in un progetto speciale grazie al quale ogni giorno uno chef diverso apre virtualmente le porte della propria cucina.

Coloro che acquisteranno la lezione con il proprio chef preferito riceveranno a casa una Christmas Box personalizzata con una selezione di ingredienti necessari a realizzare la ricetta prescelta. All’interno della scatola troveranno anche un grembiule con il claim “Italia keeps on cooking”, che è poi anche il nome del profilo Instagram dedicato all’iniziativa (@italiakeepsoncooking).

In questo modo, per tutta la durata dell’Avvento, sarà possibile supportare ogni giorno uno chef diverso e, al tempo stesso, affinare la propria preparazione ai fornelli, carpendo i segreti di 24 top chef, tra stellati ed emergenti, provenienti da tutta Italia.

Dal 1° al 24 dicembre protagonisti delle speciali video-lezioni sono nell’ordine: Franco Aliberti, Marco Ambrosino, Daniel Canzian, la coppia formata da Chiara Pavan e Francesco Brutto, Matteo Dolcemascolo, Federico Trobbiani, Luca Natalini, Mirko Ronzoni, Wicky Priyan, Eugenio Boer, Andrea Zazzara, Gianluca Fusto, Ugo Alciati, Giancarlo Perbellini, Davide Caranchini, Andrea Berton, i fratelli Christian e Manuel Costardi, Lorenzo Cogo, Niccolò Rizzi, Eugenio Roncoroni, Alberto Gipponi, Cristina Bowerman, Luigi Taglienti e Roberto Di Pinto.

E poichè cucinare può mettere sete il calendario si arricchisce di due appuntamenti, il 13 e il 20 dicembre, dedicati ai Cocktail di Natale. Insieme a Guglielmo Miriello, bar manager del Ceresio 7 a Milano, si potrà imparare a realizzare tre grandi classici della mixology: French 75, Vintage Negroni e Old Fashioned.

ITALIA KEEPS ON COOKING with EATALY è un progetto che, oltre a supportare gli chef, valorizza la creatività e rispetta l’ambiente: la scatola utilizzata per la spedizione degli ingredienti, infatti, è stata personalizzata al suo interno dall’illustratrice Serena Pretti ed è reversibile, così da trasformarsi in un prezioso contenitore natalizio da conservare nel tempo.

“Restando fedeli al claim ‘Italia Keeps On Cooking’, che in questi mesi è diventato il nostro mantra, abbiamo reagito al permanere delle restrizioni vigenti sfornando un progetto ‘fuori dal comune’, che riuscisse a dimostrare ai ristoratori la nostra vicinanza nei loro confronti.

L’entusiasmo con cui la nostra idea è stata accolta ci fa capire come i cuochi italiani abbiano voglia di mettersi in gioco, di esprimere la propria creatività e di condividere i loro piatti – seppur virtualmente – con tutti coloro che non vedono l’ora di poter tornare al ristorante.”, dichiara Alessia Rizzetto, fondatrice dell’omonima agenzia di comunicazione e pubbliche relazioni.

“Siamo felici di poter sostenere questo progetto, che avevamo già seguito da spettatori sin dalla sua nascita, valorizzando allo stesso tempo l’eccellenza dei prodotti italiani. Mai come in questo momento vogliamo supportare il mondo della ristorazione e portare nelle case degli ‘Eataliani’ la spensieratezza che il cibo di qualità e una lezione di cucina possono regalare”, aggiunge Clotilde Balassone, Head of Marketing di Eataly.

Il calendario dell’Avvento “Chefs Edition” è consultabile sul sito https://alessiarizzetto.com/italia-keeps-on-cooking/ e il costo delle lezioni spazia dai 30 € per quelle di gruppo ai 500 € per le ambitissime “one-to-one”.